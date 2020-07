Le canzoni delle pubblicità di luglio 2020

Gli spot usciti in questo mese: Barilla, Vodafone, Tezenis e Pantene. Ecco le canzoni, da Adriano Celentano a Baby K

13 Luglio 2020 | 14:41 di Giulia Ciavarelli

Mentre le classifiche musicali si popolano di tormentoni estivi, in tv ci accorgiamo dell'arrivo della bella stagione con tanti nuovi spot pubblicitari che affollano le reti (ma anche il web). Per il mese di luglio Tezenis torna a mettere in campo Giulia De Lellis, WindTre Fabio Rovazzi mentre Pantene si fa accompagnare da Baby K e Chiara Ferragni.

Barilla, invece, sceglie di dare vita alla campagna “Nata sotto il cielo d’Italia" con tre spot d'autore firmati dai grandi registi italiani: Sergio Rubini, Daniele Luchetti e Alessandro Genovesi. Sulle note di "Azzurro", in una nuova versione pianoforte elaborata da Vittorio Cosma, i registi aprono uno spaccato sulle proprie vite e abitudini con parenti e amici negli spot.

Ad accomunare tutti gli spot c'è la scelta di canzoni fresche e ritmate: da "I Got It" di Juliet Roberts a "Torn" di Ava Max, "Colors" di Black Pumas, "Esseri umani" di Marco Mengoni e "I'm on a Roll" di Grace Mesa.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di luglio 2020.

