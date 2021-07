Le canzoni delle pubblicità di luglio 2021

Gli spot usciti in questo mese: Coca-Cola, Ford, MSC Crociere e BMW. Ecco le canzoni, da Fedez a Calvin Harris Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti Giulia Ciavarelli







Se nelle nostre playlist troviamo solo tormentoni estivi, gli spot del mese di luglio 2021 scelgono un mix di hit radiofoniche e successi del passato che compongono la perfetta colonna sonora delle nuove pubblicità in tv.

Continua la fortunata partnership tra Fedez e Coca-Cola: l'azienda, infatti, sceglie come canzone per il nuovo spot la hit "Mille" che vede insieme al cantante anche Orietta Berti e Achille Lauro.

Tra i brani delle campagne pubblicitarie troviamo "Higher Power", nuovo singolo dei Coldplay nello spot BMW ma anche "Vivere a colori" di Alessandra Amoroso per Sanbittèr, "Think" di Aretha Franklin scelta da Vodafone e "Summer" di Calvin Harris per MSC Crociere.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di luglio 2021.