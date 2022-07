Le canzoni delle pubblicità di luglio 2022

Gli spot usciti a luglio: Apple, Renault, Tim e Tezenis. Ecco le canzoni, dai Fast Animals and Slow Kids a Harry Styles Giulia Ciavarelli







In un'estate musicale ricca di tormentoni estivi, anche le aziende scelgono di dare una rinfrescata ai loro spot pubblicitari con musiche ideate ad hoc e hit tutte da ballare. Tra i protagonisti ci sono i Fast Animals And Slow Kids che reinventano in chiave rock il tormentone "Get up (I feel like being a) sex machine" di James Brown incidendone una nuova versione per il lancio della Renault Megane.

Tra i testimonial troviamo Federica Pellegrini per Tim, Alessandro Cattelan nello spot Vodafone e Michelle Hunziker per Yes Zee. Ai volti noti si associano nuove colonne sonore: da "Supermodel" dei Måneskin a "Music for a sushi restaurant" di Harry Styles e "A groovy kind of love" firmata da Phil Collins.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di luglio 2022.