20 Maggio 2020 | 18:12 di Giulia Ciavarelli

Tra le pubblicità del mese di maggio, la parola chiave è sicuramente ripartenza: dopo l'emergenza sanitaria, le aziende si preparano a riaprire in sicurezza e anche in televisione gli spot sono diventati un omaggio a chi ha lavorato duramente in questi mesi e a chi sta conquistando una nuova normalità.

Non ci sono nuovi testimonial ma tante canzoni nuove: ci sono evergreen italiani e internazionali come "Andavo a cento all'ora" di Gianni Morandi, "Come Together" dei Beatles, "Girls Just Want to Have Fun" di Cyndi Lauper o la rivisitazione di "Ritornerai" della violinista Eleuteria. Troviamo le più recenti "Esseri umani" di Marco Mengoni, "How bad we need each other" firmata da Marc Scibilia a "Welcome Home" di Radical Face.

Ecco tutte le canzoni delle pubblicità di maggio 2020.

