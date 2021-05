Gli spot usciti questo mese: Costa Crociere, Skoda e Calzedonia. Le canzoni scelte, da Clean Bandit a Tommaso Paradiso Clean Bandit Giulia Ciavarelli







La stagione estiva è alle porte e il mese di maggio fa da apripista a tutti gli spot dalle sonorità fresche e orecchiabili che ci accompagneranno durante l'estate. Non troviamo molte novità tra i testimonial: WindTre conferma Fiorello mentre San Benedetto sceglie Elisabetta Canalis per la nuova campagna in tv e sul digitale.

Spiccano le scelte sonore delle aziende, che puntano su successi internazionali e hit amate dalle radio italiane: da Fred De Palma con "Ti raggiungerò" a "Ricordami" di Tommaso Paradiso fino a "Tick Tock" di Clean Bandit con Mabel, "Better in Color" di Lizzo e "Hypnotized" firmata da Purple Disco Machine e Sophie and the Giants.

Ecco tutte le canzoni delle pubblicità di maggio 2021.

