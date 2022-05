Gli spot usciti questo mese: Costa Crociere, Just Eat e Calzedonia. Le canzoni scelte, da Tananai ai Måneskin Katy Perry Giulia Ciavarelli







Se i tormentoni estivi tardano ad arrivare, le aziende scelgono nuovi testimonial per i loro spot pubblicitari: Katy Perry reinterpreta una canzone ad hoc per la campagna di Just Eat, c'è Tananai per About You, ma anche Bocelli per la pubblicità della Fiat 500 in cui ascoltiamo un brano di Matteo.

Per il mese che apre le porte alla stagione estiva, sono tanti i brani inediti o i remix scelti come colonna sonora: dal tormentone "Sesso occasionale" di Tananai alla hit "I Wanna Be Your Slave" dei Måneskin, un brano inedito (e molto divertente) di Katy Perry e "I'm a Believer" dei The Monkees.

Ecco tutte le canzoni delle pubblicità di maggio 2022.