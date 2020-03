Le canzoni delle pubblicità di marzo 2020

18 Marzo 2020 | 18:21 di Giulia Ciavarelli

La primavera si sta avvicinando e anche per il mese di marzo ci sono nuovi spot pubblicitari che puntano ad affascinare il pubblico con la musica scelta ad hoc per ogni campagna.

Si prediligono i successi del passato: da "Dream on" degli Aerosmith a "My Girl" di Stevie Wonder, "The Rockafeller Skank" di Fatboy Slim o “The Final Countdown” degli Europe. Non mancano scelte musicali più recenti come "I'm born to run" degli American Authors o "Esseri umani" di Marco Mengoni. Quest'ultima è la colonna sonora scelta per la prima campagna del nuovo brand unico Windtre: con la regia di Gabriele Muccino, nello spot non poteva mancare Rosario Fiorello. Tra i nuovi testimonial c'è anche Chiara Ferragni per i biscotti Oreo: la sua limited edition è stata lanciata con una campagna sui social e prosegue in tv.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di marzo 2020.

Le canzoni delle pubblicità uscite a febbraio

Le canzoni delle pubblicità uscite a gennaio

Le canzoni delle pubblicità uscite a dicembre

Le canzoni delle pubblicità uscite a novembre