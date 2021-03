Le canzoni delle pubblicità di marzo 2021

Gli spot usciti in questo mese: WindTre, Morellato e Ikea. Ecco le canzoni, da Fred De Palma a Mr.Rain e Birdy Fred De Palma Giulia Ciavarelli







Il mese di marzo apre le porte alla primavera e alle temperature più calde, anche gli spot pubblicitari si rinnovano offrendo al pubblico campagne con un sottofondo sonoro fresco e orecchiabile. Non solo nuovi testimonial, come nel caso di Aurora Ramazzotti scelta da Morellato, ma soprattutto le aziende puntano su un'ampia selezione di musica nuova.

Ai nastri di partenza troviamo due hit molto recenti: "Ti raggiungerò" è la canzone di Fred De Palma scelta da WindTre, mentre Morellato opta per il duetto Mr.Rain e Birdy in "Non c'è più musica". Si aggiungono altre colonne sonore perfette per l'occasione: da "This is me" di Mina a "Counting stars" degli OneRepublic, gli immancabili Sofi Tukker con "Good time girl" fino alla ritmata "Beautiful day" firmata da Henrik Wikstrom.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di marzo 2021.