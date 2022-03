Le canzoni delle pubblicità di marzo 2022

Gli spot usciti in questo mese: Intimissimi, Morellato, Gucci e Very Mobile. Ecco le canzoni, dai Velvet Underground a Ghali Francesco Totti e Zlatan Ibrahimović Giulia Ciavarelli







Con il mese di marzo si avverte l'arrivo della primavera, anche tra gli spot pubblicitari: si rinnovano i testimonial e cambiano gli sfondi sonori, che diventano cover orecchiabili e hit di successo. Tra i volti noti scelti per rappresentare le aziende troviamo la coppia Francesco Totti e Zlatan Ibrahimović per My Mobile, ma anche la conferma di Alessandro Cattelan per Vodafone, Ghali per McDonald's e Aurora Ramazzotti con Morellato. Per la campagna "Tech is Woman", MediaWorld schiera due ambasciatrici d'eccezione: la Pina e Sofia Viscardi.

Tra le novità musicali, troviamo varie rivisitazioni e tormentoni del passato: dalla cover di "Daddy Cool" del gruppo Boney M. a "Venus in Furs", successo dei The Velvet Underground, fino a "Wallah" di Ghali e "What a Wonderful World" di Joey Ramone.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di marzo 2022.