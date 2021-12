Le canzoni delle pubblicità di Natale 2021

Gli spot pubblicitari usciti nel mese di Natale: Zalando, Cartier, Amazon e Tezenis. Le canzoni scelte, da Adele ai Backstreet Boys Adele Giulia Ciavarelli







Gli addobbi, le luci in giro per la città e l'immancabile corsa last minute agli ultimi regali: se per noi il periodo natalizio è sinonimo di festa, per le aziende è il momento giusto per ideare "pubblicità ad hoc" che sappiano arrivare al cuore del pubblico attraverso musiche, effetti sonori e testimonial d'eccezione.

Molti spot del mese di dicembre 2021 sono già in circolazione sul web e in tv: da Amazon, che sceglie la voce di Adele come sottofondo sonoro, a Pandora, Zalando, Brosway, Tezenis, Pupa e l'immancabile Bauli. Nella nostra lunga lista c'è sempre un posto riservato alla campagna di John Lewis, che quest'anno narra la storia di un ragazzo che incontra un'aliena e cerca di spiegarle la magia e le tradizioni del Natale.

Non mancano i testimonial, da Monica Bellucci per Cartier a Giulia De Lellis e il tik toker Khaby Lame per Tezenis fino ad Aurora Ramazzotti scelta da Morellato.

Alle immagini natalizie si accompagnano grandi classici, hit radiofoniche e rivisitazioni musicali davvero originali: dalle molteplici versioni di "Jingle Bells" a “Together in Electric Dreams” di Philip Oakey e Giorgio Moroder nell’interpretazione di Lola Young, le hit di Adele, Clean Bandit e Backstreet Boys.

Pronti a scoprire tutte le canzoni più belle delle pubblicità di dicembre 2021? Di seguito abbiamo stilato la lista di spot che quest'anno vi accompagneranno durante le feste natalizie.