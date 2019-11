Le canzoni delle pubblicità di novembre 2019

19 Novembre 2019 | 10:00 di Giulia Ciavarelli

Come ogni anno, con gli spot del mese di novembre ci avviciniamo al periodo più atteso dell'anno e i brand iniziano a proporre le pubblicità dalle atmosfere natalizie in vista delle festività. I primi ad andare sul piccolo schermo sono Ikea, Amazon e Zalando che lanciano campagne dal grande impatto emotivo utilizzando come colonna sonora alcuni classici musicali rivisitati.

Poche novità tra i testimonial: troviamo la riconferma di Julia Roberts per Calzedonia, la star del web Giulia De Lellis per Tezenis e il pilota Daniel Ricciardo nello spot di Renault. A non mancare mai sono le canzoni, punto forte di ogni pubblicità: dai Clean Bandit ai Queen, gli Stereophonics, Macklemore & Ryan Lewis, Roy Orbison e Radical Face.

Abbiamo selezionato le canzoni più interessanti delle pubblicità di novembre 2019.

Le canzoni delle pubblicità di ottobre

Le canzoni delle pubblicità di settembre

Le canzoni delle pubblicità di agosto

Le canzoni delle pubblicità di luglio

Le canzoni delle pubblicità di giugno