Le canzoni delle pubblicità di novembre 2020

16 Novembre 2020 | 11:41 di Giulia Ciavarelli

Mentre il mondo pubblicitario si prepara al mese più atteso dell'anno, già dai primi giorni di novembre assistiamo ad una vera ondata di spot correlati da nuove colonne sonore e numerosi testimonial.

Tra questi troviamo: Annalisa per Hyundai, torna Fabio Rovazzi con WindTre, Ferrero rilancia il suo brand storico Fiesta coinvolgendo l'influencer Camihawke, Lines si impegna contro gli stereotipi di genere scegliendo Emma come ambassador d'eccezione mentre Mediaworld, per tutto il mese del Black Friday, si affida alla simpatia di Elio e le Storie Tese. Ci sono anche star internazionali: Giorgio Armani continua a scegliere Cate Blanchett come volto del profumo Sì mentre Chanel opta per l'attrice francese Marion Cotillard.

Ad accompagnare lo spot, non mancano hit e classici musicali: da "Learn to Fly" dei Foo Fighters, "Amami" di Emma, "Suddenly I See" di KT Tunstall a "Fiesta" di Raffaella Carrà e Bill Withers con "Lovely Day".

Sfoglia la gallery per scoprire tutte le canzoni degli spot del mese di novembre 2020.