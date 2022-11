Le canzoni delle pubblicità di novembre 2022

Gli spot pubblicitari di questo mese: Amazon, Pandora, Pupa e Tim. Le canzoni: dai Måneskin a Justin Timberlake Giulia Ciavarelli







Mentre gli spot pubblicitari iniziano a tingersi di atmosfere natalizie, nel mese di novembre si assiste a una prima ondata di novità tra testimonial e musica scelta come colonna sonora dei video.

Se non ci sono grandi cambiamenti lato testimonial, dove troviamo Alessandro Cattelan, Fiorello e Marcell Jacobs, non mancano le nuove hit da affiancare alle pubblicità in onda sul piccolo schermo: da "Supermodel" dei Måneskin a "Dreams" dei Cranberries fino a Tiscali che sceglie un successo degli Anni 90, "What is Love" di Haddaway.

Abbiamo selezionato le canzoni più interessanti delle pubblicità di novembre 2022.