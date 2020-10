Le canzoni delle pubblicità di ottobre 2020

19 Ottobre 2020 | 15:35 di Giulia Ciavarelli

Nel mese di ottobre tornano pieno ritmo i programmi televisivi sul piccolo schermo e arrivano, di conseguenza, molte novità anche per spot e campagne pubblicitarie. La testimonial d'eccezione è Lady Gaga: scelta da Valentino come portavoce di un messaggio di autenticità e coraggio, nello spot l'artista canta in versione acustica "Sine From Above", appartenente all'ultimo album Chromatica.

Accanto a Lady Gaga ci sono Ava Max con "Torn", Marco Mengoni con "Esseri umani", ma anche l'inconfondibile "Wake me up" di Avicii e "Modern Love", firmata da David Bowie.

Abbiamo selezionato le canzoni più interessanti delle pubblicità di ottobre 2020.

