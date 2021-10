Le canzoni delle pubblicità di ottobre 2021

Gli spot pubblicitari appena usciti: WindTre, Tezenis, Oppo Italia, Prada. Ecco tutte le canzoni, da Elodie a Charli XCX Giulia Ciavarelli







Il mese di ottobre coincide con l'arrivo dell'autunno e avvertiamo un "cambio stagione" anche negli spot pubblicitari, che si rinnovano tra colonne sonore originali e nuovi testimonial. Tra questi, troviamo Elodie per Oppo Italia e la riconferma di Fabio Rovazzi con Fiorello per WindTre mentre ritorna Alessandro Cattelan nella pubblicità di Vodafone.

Tra le musiche scelte c'è spazio per le hit da classifica ma anche per perle musicali da scoprire: dalla nuova "Vertigine" di Elodie a "80's Head" di Caroline Koch, "Think" di Aretha Franklin e "Sweat" di Charli XCX.

Abbiamo selezionato le canzoni più interessanti delle pubblicità di ottobre 2021.

