Le canzoni delle pubblicità di ottobre 2022

Gli spot pubblicitari appena usciti: Tim, Tezenis, Oppo Italia, Paco Rabanne. Ecco tutte le canzoni, da David Bowie ai Måneskin







Dopo la lunga pausa estiva tornano a pieno ritmo le pubblicità, che cambiano veste grafica e sonora per l'autunno. Poche novità tra i testimonial: nella nuova campagna di H&M compare la top model Naomi Campbell mentre Tim sceglie l'atleta velocista Marcell Jacobs.

Tra le colonne sonore selezionate per gli spot c'è un mix di generi e sonorità: dalla hit "Supermodel" dei Måneskin a "Fame" di David Bowie, "Omw" di Jane & The Boy fino a una versione originale e rivista di "Enjoy the Silence" firmata da Moriarty.

Abbiamo selezionato le canzoni più interessanti delle pubblicità di ottobre 2022.