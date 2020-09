Le canzoni delle pubblicità di settembre 2020

14 Settembre 2020 | 18:20 di Giulia Ciavarelli

Per molti l'estate è solo un piacevole ricordo e il mese di settembre rappresenta la ripartenza di routine, abitudini e appuntamenti lavorativi. I cambiamenti e le novità sono una costante del mondo pubblicitario, che ricomincia a scommettere su spot ad effetto e colonne sonore ad hoc.



Tra i nuovi testimonial c'è l'attore due volte candidato all'Oscar Jude Law, nuovo volto della campagna di Sky Wifi che, nello spot, attraversa i luoghi più suggestivi di tre città italiane: Venezia, Milano e Genova. Barilla, invece, pubblica l'ultimo dei tre spot realizzati per la campagna "Nata sotto il cielo d'Italia" con tre dei più amati registi italiani: prima Sergio Rubini e Daniele Lucchetti, ora per il mese di settembre è il turno di Alessandro Genovesi che racconta una storia romantica tra due vicini di casa che canticchiano "Azzurro" di Adriano Celentano.

La musica scelta dalle aziende è varia e mai banale: dalle cover di Gino Paoli e Bee Gees al recente successo del dj tedesco Purple Disco Machine e del gruppo britannico Sophie and The Giants con "Hypnotized" fino a "Jerk it out" dei Caesars e "Brava" di Mina.

Di seguito le pubblicità del mese di settembre 2020.

