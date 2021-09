Le canzoni delle pubblicità di settembre 2021

Gli spot usciti in questo mese: Heineken, Apple, Tim e BMW. Ecco le canzoni, da Mr.Rain Giulia Ciavarelli







L'estate sta per diventare solo un lontano ricordo e il mese di settembre rappresenta una vera ripartenza: le aziende mettono in campo nuovi spot pubblicitari che vedono non solo un'ampia e originale selezione musicale ma soprattutto una lunga lista di testimonial scelti ad hoc per l'occasione.

Vediamo Roberto Mancini e Lino Banfi nel nuovo spot di Tim, ma anche il nuovo volto Rai Alessandro Cattelan per Vodafone e la coppia ormai consolidata formata da Fabio Rovazzi e Fiorello nella pubblicità di WindTre. Morellato sceglie Aurora Ramazzotti per la nuova campagna mentre Heineken chiama Daniel Craig, l'interprete di James Bond.

La musica scelta dalle aziende è varia e appartenente a generi differenti: da Mina e Aretha Franklin alle hit di Fabio Rovazzi e Cornershop.

Di seguito le pubblicità del mese di settembre 2021.

