Le canzoni delle pubblicità di settembre 2022

Gli spot di questo mese: Sky, Samsung, Fastweb e Morellato. Tutte le canzoni, da Laura Pausini a Kanye West Laura Pausini Credit: © Tommy Napolitano Giulia Ciavarelli







Mentre salutiamo la calda stagione estiva, si fanno spazio le novità del mese di settembre: accade anche agli spot pubblicitari che, agli ombrelloni e le location marittime, sostituiscono atmosfere autunnali con l'aggiunta di nuovi testimonial.

Tra questi troviamo Laura Pausini per Sky Glass, Aurora Ramazzotti per Morellato e Charlize Theron per Dior. Non mancano le novità in campo musicale, dove si alternano successi italiani e internazionali: da "Don't stop me now" dei Queen a "E.STA.A.TE" di Laura Pausini, "Flashing lights" di Kanye West e "Starry night", successo firmato da Peggy Gou.

Di seguito le pubblicità del mese di settembre 2022.