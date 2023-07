Le canzoni estive italiane più belle degli anni 70

Da "Splendido splendente" di Donatella Rettore a "Gloria" di Umberto Tozzi, 10 pezzi che hanno segnato le estati del decennio Patty Pravo Redazione Sorrisi







Per chi era presente negli anni settanta, sarà un gran bel tuffo nell'oceano dei ricordi; per gli altri è invece l'occasione per (ri)ascoltare le canzoni che hanno segnato le estati dei propri genitori.

Dopo essere andati alla scoperta dei pezzi memorabili e dei tormentoni degli anni sessanta, ottanta e novanta, diamo ora un'occhiata e soprattutto un ascolto ai brani estivi italiani più popolari di un altro decennio: i mitici 70s.

Una decade in cui la musica italiana ha attraversato un ottimo periodo e, soprattutto in ambito pop, ci ha regalato grandi artisti e una serie di canzoni che anche oggi suonano ancora in maniera splendida. O meglio, per dirla con Donatella Rettore, in maniera splendida splendente.

Donatella Rettore – Splendido splendente

Lucio Battisti – Fiori rosa fiori di pesco

Orietta Berti – Fin che la barca va

Patty Pravo – Pazza idea

Umberto Tozzi – Gloria

Umberto Balsamo – Balla

Oliver Onions – Sandokan

Alan Sorrenti – Tu sei l'unica donna per me

Adriano Pappalardo – Ricominciamo

Viola Valentino – Comprami