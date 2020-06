Le hit dell’estate 2020 secondo Spotify

Da Irama ai Boomdabash, Takagi & Ketra, Black Eyed Peas e Lady Gaga con Ariana Grande: al via la stagione dei tormentoni estivi, che anche nel 2020 saranno la colonna perfetta per la bella stagione

26 Giugno 2020 | 15:12 di Giulia Ciavarelli

Anche se sarà un estate sicuramente diversa dalle altre, affrontarla senza le hit estive da canticchiare sotto l'ombrellone sarebbe stata ancora più difficile. Nel mese di giugno sono finalmente arrivate tante nuove canzoni scritte e confezionate da artisti italiani e internazionali che si sono candidate come tormentone estivo del 2020.

Come tutti gli anni ci aiuta Spotify, la piattaforma di streaming musicale che riunisce tutti i brani, destinati a diventare la colonna sonora dei prossimi mesi, nella playlist Le Hit dell’Estate 2020. Per stilare una lista completa, gli esperti della piattaforma si sono basati su dati, come i numeri in streaming, i trend attuali e le previsioni future del team locale.

Ci sono tutti: colpisce la buona maggioranza di artisti e canzoni italiane, da "Mediterranea" di Irama, l'esplosiva "Karaoke" di Boomdabash con Alessandra Amoroso, "Good Times" di Ghali, Random con "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa" a "Bimbi per strada" di Fedez e "Guaranà" cantata da Elodie. Non possono mancare Takagi & Ketra con "Ciclone" e la nuova (e inedita) coppia formata da Baby K e Chiara Ferragni con la nuova Non mi basta più.

Uno sguardo fuori dai confini italiani ci permette di scoprire quali saranno le hit degli artisti stranieri: secondo Spotify, accompagneranno gli utenti in tutto il mondo “ROCKSTAR” di DaBaby (feat. Roddy Ricch), Lady Gaga con Ariana Grande in "Rain on Me", "Mamacita" dei Black Eyed Peas e “TKN” della spagnola Rosalia insieme a Travis Scott.

Ecco di seguito Le hit dell'estate 2020, la playlist perfetta per la bella stagione creata secondo i dati raccolti da Spotify.

LE CANZONI DELL'ESTATE 2020