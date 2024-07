Le indimenticabili canzoni dell’estate 1984

Un anno che ha ridefinito la storia della musica. Ecco i brani più popolari Alessandro Alicandri







Quarant'anni fa era il 1984. Gli Anni 80 sono speciali nella loro interezza, ma in quest'annata la musica pop italiana e internazionale ha preso una forma che oggi siamo ancora in grado di riconoscere. La sua capacità di entusiasmare il pubblico, le sue ambizioni creative, la sua energia e il suo colore sono incise nel modo in cui si scrive e produce musica ancora oggi. Ecco i brani che hanno segnato un'epoca indimenticabile, in un contesto storico di grande fermento sociale, rivoluzioni in tema ambientale e tecnologico, in compagnia di artisti impareggiabili.