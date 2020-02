Le Vibrazioni: le canzoni più famose

04 Febbraio 2020 | 12:16 di Chiara Colasanti

Le Vibrazioni sono una delle rock band italiane più seguite e amate e quest'anno tornano sul palco dell'Ariston per la terza volta, con il brano "Dov'è".

Dai loro esordi nel 1999 sono passati 21 anni, ma il successo del gruppo milanese risiede anche nella perfetta alchimia tra tutti e quattro i componenti, che dal 2012 al 2017 hanno deciso di prendersi una pausa per tornare sulle scene ancor più compatti e "rock", da più di due anni a questa parte.

Sono passati 15 anni dalla prima esibizione al Festival della canzone italiana e la voglia di scoprire il brano con cui gareggia la rock band milanese è davvero tanta. Per tenere a bada la nostra curiosità, quindi approfittiamo dell'attesa per ripassare 10 tra le canzoni più amate del gruppo di Milano.



Dedicato a te Ma questo è dedicato a te

Alla tua lucente armonia

Sei immensamente Giulia

Il tuo nome è come musica

Mi riempie e non mi stanca mai

Vieni da me Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere, e ridere di questa poesia, e ridere

Pensami così Pensami

Anche solo per un attimo

Tra le lenzuola tu

Se pensi a me, sorprendimi

Così

Come solo nelle favole

Senza parlare tu

Vieni da me per stringermi



L'amore mi fa male E poi che sono queste facce sorridenti

Questi sorrisi che ci volano dai denti

Sarà l'umidità ma io mi sento a pezzi

Ma chi l'ha detto che l'amore fa bene?

Per adesso a me l'amore fa bere

Mi fa tremare e impazzire

Amore Zen - ft. Jake La Furia Come la canzone di un'estate

Che svanisce quando il sole se ne va

Finiremo assieme

Questa notte

Che baciarti qui e adesso in fondo è già

Amore zen

Così sbagliato Portami a casa

Salvami ancora

Da queste mani fredde e viola

Riportami a casa

Perché ho paura di me

Tienimi stretto al buio e dimmi

Che mi vuoi bene anche così



In una notte d'estate Baciami

Baciami ancora

E concentrati ti prego non vorrei

Che fosse l'ultima volta

Cambia Se fosse facile dirti di restare qui

Se fosse facile avere un minuto solo per convincerti

Io non lo so, almeno adesso non avrei più paura

Giorni interi a contarci i lividi

Ma com'è bella Milano d'inverno, forse domani nevica



Dimmi Dimmi che mi osservi

Anche quando non mi stai accanto

Tu mi stupisci

Anche se non sai

Ridere dei tuoi difetti

Ovunque andrò E... vado via per difendermi

Ma ovunque andrò so che io ti penserò

Sperando che per te sia identico

