Marco Masini: le canzoni più famose

31 Gennaio 2020 | 12:32 di Chiara Colasanti

Marco Masini è uno degli artisti italiani più amati che, sin dai suoi esordi nel 1988, non ha mai smesso di far emozionare, far cantare a squarciagola e far commuovere generazioni di fan.

Dopo 11 album, il 7 febbraio uscirà il suo dodicesimo lavoro in studio, nel quale ripercorrerà questi oltre 30 anni di canzoni con 15 brani, cantati in featuring con altrettanti artisti, ma non solo. Ci saranno anche 4 inediti, tra cui il brano che porterà al 70esimo Festival della Canzone Italiana.

In attesa di ascoltare la sua canzone in gara a Sanremo 2020, "Il confronto", ripercorriamo insieme una piccola parte del suo percorso artistico con 10 tra le sue canzoni più amate di sempre.