Michele Zarrillo: le canzoni più famose

Michele Zarrillo è ormai un veterano del Festival di Sanremo: la sua partecipazione al 70° Festival della canzone italiana è infatti la tredicesima della sua carriera.

La sua prima volta sul palco dell'Ariston risale al 1981 e, a distanza di 39 anni, la sua musica continua a emozionare e conquistare tutti i suoi fan, dai più storici a quelli più recenti. Nel 1987 vince il Festival nella sezione Nuove proposte (nonostante sia già alla terza partecipazione) con "La notte dei pensieri".



Mentre aspettiamo di ascoltare e imparare "Nell'estasi e nel fango" intanto ripassiamo insieme dieci dei suoi grandi successi: da "Cinque giorni" a "Mani nelle mani".



Cinque Giorni Amore mio come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo, ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Una Rosa Blu Una rosa blu sulla pelle tua

Mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia

Dicono di te pare che ci stai

Che ti scaldi presto che poi tutto il resto e non ti leghi mai

Ma se fossi mia io ti legherei

Con un laccio al cuore che ti faccia male quando te ne vai

La Notte Dei Pensieri È la notte dei pensieri e degli amori

Per aprire queste braccia verso mondi nuovi

Ho sbagliato troppe volte ed è per questo

Per la vita e per amore io ti prendo adesso

L'Elefante e la Farfalla Una farfalla sei

Leggera e libera su me

Oh, mai, non ti raggiungerò mai

Mi spezzi il cuore e te ne vai lassù

Mani Nelle Mani Tu sei passione e tormento

Tu sei aurora e tramonto

Vorrei che fossimo eterni

Vorrei tornare a quei giorni

Ragazza d'argento Ragazza d'argento di te m'ispirai

Ma sempre viviamo noi per poi dirci addio

A chi se non alla notte abbracciarmi dovrei

Amore del mio pensiero tu sei dove non sei

Ci ameremo per sempre anche dopo di noi

L'Alfabeto degli Amanti L'alfabeto di tutti gli amanti comincia così

Con parole che invano cercavi lontano da qui

E gli uccelli che scendono a bere dall'immensità

Hanno il volo fuggente e leggero della tua intimità

Questo è il tempo di vivere te

Fino all'ultima parte di me

Ti Penso Ogni Momento Io ti penso ogni momento

E se il tempo non finisse

Io ti penserei di più

Ma non c'è un attimo di tregua

Nei colori della sera

Il dolore non va via

Il Canto del Mare E il canto del mare

Lo sentono arrivare

Il canto del mare

Gli passa sopra il cuore

L'Acrobata Amore che devo inventare

Io come i poeti e gli uccelli qui in terra equilibrio non ho

Ma il cuore mi spinge a rischiare

E su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò

Morendo davanti ai tuoi occhi e al tuo seno mi libererò

Nel volo che so

