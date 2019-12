Natale 2019: tutte le canzoni delle pubblicità

17 Dicembre 2019 | 15:37 di Giulia Ciavarelli

A dicembre, come ogni anno, non può mancare l'appuntamento con gli spot natalizi che riempiono la televisione di luci, colori e canzoni adatte al periodo di festa. Per l'ultimo mese del 2019, le aziende preparano pubblicità ad hoc e puntano a stupire gli spettatori con storie toccanti, motivi sonori orecchiabili e nuovi testimonial. Tra questi ultimi troviamo Amadeus che balla nello spot natalizio della Tim, Sarah Jessica Parker per Intimissimi, mentre si riconferma Emilia Clarke nella clip di Dolce & Gabbana.

Tra le canzoni scelte ci sono successi di Stevie Wonder, Queen e Will Young, non mancano le hit del passato rivisitate per l'occasione, da "Stella stai" di Umberto Tozzi a "Quando quando quando" di Tony Renis, fino a "Che cosa c'è" di Gino Paoli .

Pronti a immergervi nello spirito natalizio? Ecco una corposa selezione dei più interessanti spot pubblicitari ideati per Natale che vi accompagneranno durante il mese di dicembre 2019.

