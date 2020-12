Natale 2020: tutte le canzoni delle pubblicità

21 Dicembre 2020 | 10:55 di Giulia Ciavarelli

Natale è ufficialmente alle porte e, come ogni anno, entrano in scena i classici spot per il periodo più bello dell'anno: c'è chi punta sullo storytelling delle emozioni a chi coinvolge lo spettatore giocando con musiche ed effetti speciali, gli spot del mese di dicembre 2020 sono già in circolazione sia in tv sia sul web.

Tra le aziende che non saltano (quasi) mai l'appuntamento con le pubblicità natalizie ci sono: Esselunga, Nutella, Coca-Cola, Bauli a Zalando, Pandora, Amazon e Lego. Tutte hanno saputo costruire racconti ad hoc che riescono a trasmettere la magia della festività tra ironia, animazione e sentimenti. Nella lista di quelle più attese si inserisce John Lewis & Partners: la catena di grandi magazzini chiama alcuni dei più grandi artisti contemporanei per dare vita a uno spot di animazione che incoraggia l'amore per l'altro e arriva dritto al cuore dello spettatore, grazie anche alla colonna sonora originale composta dall'artista Celeste.

Si allunga l'elenco delle canzoni scelte per accompagnare le immagini degli spot: da quelle natalizie come "Have yourself a merry little Christmas" e "A Natale puoi" alle hit come "Blinding Lights" di The Weeknd o "Godspeed" di Frank Ocean fino alle rivisitazioni di "The show must go on" dei Queen e "What a wonderful world" di Louis Armstrong.

Ecco una corposa selezione dei più interessanti spot pubblicitari ideati per Natale che vi accompagneranno durante il mese di dicembre 2020.

