Natale 2022: le canzoni delle pubblicità di dicembre

Gli spot pubblicitari di dicembre: Lego, Vodafone, Dior e Nutella. Le canzoni scelte, da Katy Perry a The Cranberries Giulia Ciavarelli







Natale è alle porte e, come ogni anno, fanno il loro ingresso sul piccolo schermo i classici spot pubblicitari che ci accompagneranno durante tutto il periodo festivo: storie toccanti contornate da effetti speciali e musiche coinvolgenti che puntano a trasmettere la magia di un momento davvero unico.

Tra i nuovi testimonial scelti in questo mese c'è la regina del pop Katy Perry per Lego, mentre ritroviamo Alessandro Cattelan nello spot Vodafone e Marcell Jacob scelto da Tim. Nella lista delle che fanno da colonna sonora per gli spot natalizi non ci sono gli evergreen delle feste ma un'ampia selezione di hit: da "Supermodel" dei Måneskin a "Sweet Disposition" dei The Temper Trap fino a "Moonlight Shadow" di Mike Oldfield e "Dreams" dei The Cranberries.

Pronti a scoprire tutte le canzoni più belle delle pubblicità di dicembre 2022? Di seguito una lista di quelle che quest'anno vi accompagneranno durante le feste natalizie.