Sfida ai tormentoni estivi: le canzoni più ascoltate in spiaggia

Sfida ai tormentoni estivi: le canzoni più ascoltate in spiaggia

09 Agosto 2018 | 14:32 di Giulia Ciavarelli

Siamo nel cuore della calda estate 2018 e, dopo le previsioni iniziali sui tormentoni estivi, Spotify rivela le hit più ascoltate e ballate nelle regioni della movida italiana. La ricerca ha analizzato i dati di streaming dei giovani tra i 18 e i 29 anni nelle località con le spiagge per scoprire quali sono i brani più ascoltati sotto l'ombrellone o ballati nei club più trendy della penisola.

Se la Puglia e la costiera romagnola incoronano «Amore e Capoeira» di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri come colonna sonora dell'estate, nella playlist dei giovani in Sardegna a trionfare c'è il giovane Irama che, con la hit «Nera», ha vinto l'ultima edizione di «Amici». Non mancano J-Ax e Fedez con «Italiana», Alvaro Soler con «La Cintura» e «X» di Nicky Jam.





Nelle classifiche, a sorprendere sono i gusti dei giovani italiani che frequentano le spiagge e le località della Liguria si distinguono da quelli dei loro coetanei, attestando ai primi tre posti della Top 10 dei brani con più streaming: «Te Boté – Remix» di Nio Garcia e Stokka & Madbuddy con «E se domani» e «Struggle Radio».

Liguria, Toscana, Puglia, Sardegna ed Emilia Romagna: di seguito troverete le cinque top 10 con i tormentoni estivi più ascoltati e ballati (fino ad ora) dell'estate 2018.

La top 10 della Liguria

1. Nio Garcia - Te Boté - Remix

2. Stokka & Madbuddy - E se domani

3. Stokka & Madbuddy - Struggle Radio

4. Irama - Nera

5. XXXTENTACION - SAD!

6. J-AX e Fedez - Italiana

7. Charlie Charles - Peace & Love

8. The Offspring - Want You Bad

9. Stokka – Ghettoblaster

10. Måneskin – Morirò da re



Le hit ascoltate in Toscana

1. The Carters - APESHIT

2. Irama - Nera

3. Nicky Jam - X

4. J-AX e Fedez - Italiana

5. Maroon 5 - Girls Like You (feat. Cardi B)

6. XXXTENTACION - SAD!

7. Takagi & Ketra - Amore e Capoeira

8. Alvaro Soler - La Cintura

9. Capo Plaza - Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold)

10. Loud Luxury - Body





La classifica della Puglia

1. Takagi & Ketra - Amore e Capoeira

2. Calvin Harris - One Kiss (with Dua Lipa)

3. Capo Plaza - Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold)

4. Alvaro Soler - La Cintura

5. Irama - Nera

6. Carl Brave - Fotografia (feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra)

7. Capo Plaza - Ne è valsa la pena (feat. Ghali)

8. J-AX e Fedez - Italiana

9. Gemitaiz - Davide (feat. Coez)

10. Charlie Charles - Peace & Love

La top 10 della Sardegna

1. Irama - Nera

2. Takagi & Ketra - Amore e Capoeira

3. Capo Plaza - Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold)

4. J-AX e Fedez - Italiana

5. Gemitaiz - Davide (feat. Coez)

6. Charlie Charles - Peace & Love

7. Dark Polo Gang - British

8. Baby K - Da zero a cento

9. Alvaro Soler - La Cintura

10. Nicky Jam - Xù

Le canzoni più ballate in Emilia Romagna

1. Takagi & Ketra - Amore e Capoeira

2. Irama - Nera

3. J-AX e Fedez - Italiana

4. Carl Brave - Fotografia (feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra)

5. Thegiornalisti - Questa nostra stupida canzone d'amore

6. Thegiornalisti - Felicità puttana

7. Alvaro Soler - La Cintura

8. Rudimental - These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

9. Calvin Harris - One Kiss (with Dua Lipa)

10. Gemitaiz - Davide (feat. Coez)