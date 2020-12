TikTok: le 10 canzoni più ascoltate del 2020

16 Dicembre 2020 | 15:44 di Cecilia Esposito

Tra i molti eventi che hanno segnato il 2020, sicuramente possiamo dire che è stato l'anno del boom di TikTok. L'app fondata da Zhang Yiming nel settembre del 2016 è nata come piattaforma di video musicali amatoriali, ma nel corso del 2020 è diventata un vero tormentone, amata dai giovanissimi, ma non solo.

Il "gioco" di TikTok è semplice, ma di grande effetto: trasformare gli utenti in star dei loro stessi videoclip. L'app, infatti, permette di creare brevi video da 60 secondi, con la possibilità di aggiungere brani, effetti speciali, filtri, didascalie, lip-sync e chi più ne ha più ne metta. Il risultato è incredibile, con pochi gesti, ma molta creatività, possiamo diventare gli Spike Jonze della nostra bolla mediatica. O semplicemente dare libero sfogo alle nostre ambizioni da regista creativo.



Il successo di TikTok nell'ultimo anno ha raggiunto vette altissime e perfino moltissime star internazionali hanno ceduto al fascino dell'app, contagiate dalla creatività degli utenti e convinte dalle nuove possibilità comunicative che permette. È l'app più scaricata su iPhone nel 2020, e per la fascia d'età 18-24 anni si può parlare di un vero e proprio boom: il 48% si è loggato da luglio e per loro è al primo posto tra i social per il maggior tempo medio speso sull'app.



Ma TikTok è soprattutto musica. Nato come interfaccia su cui poter fare una sorta di karaoke delle proprie canzoni preferite, adesso è molto di più, ma i brani sono ancora al centro del divertimento.

Grazie ai numerosi "trend", serie di videoclip che hanno uno stesso sviluppo, TikTok è territorio fertile per lanciare nuove hit, rispolverare quelle vecchie o consolidare il successo di altre. Tant'è che ormai molti artisti lanciano i loro singoli già dotati di coreografie da far imparare ai loro fan sul social.



Quali sono le canzoni più gettonate sull'app? qua sotto trovate le dieci hit che hanno spopolato su TikTok nel corso di questo anno.