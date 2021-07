“Un disco per l’estate”: 10 canzoni da ricordare

Nata per essere intonata da Orietta Berti, alla fine viene cantata dall'autore. Il pezzo ha un forte riscontro internazionale con due versioni inglesi all'attivo: “July” e “Something is happening”. Anche i cugini d'Oltralpe rimangono affascinati dal tormentone di Riccardo Del Turco: Joe Dassin e il paroliere Pierre Delanoë lo trasformano in “Le petit pain au chocolat”, un classico della chanson française. Non tutti sanno che, mentre Del Turco sta cantando in diretta tv, è costretto a interrompere l'esibizione per passare la linea a Tito Stagno e al commento dello sbarco sulla Luna.