Prima di San Siro… tutto sul fenomeno Taylor Swift

Era il 1966 quando John Lennon disse: «I Beatles sono più famosi di Gesù». Gli sarebbe stata simpatica Taylor Swift, la cantante statunitense capace di influenzare l’economia di interi Paesi. La regina del pop sbarca a San Siro con “The Eras Tour”, sabato 13 e domenica 14 luglio: due date da tutto esaurito. Per celebrare “La persona dell’anno 2023” secondo l’autorevole “Time”, Sorrisi arriva in edicola con “Taylor Swift Fan Guide”, un libro di 120 pagine che ripercorre la sua scalata da stella del country a icona globale da 56 milioni di dischi venduti.

Gli esordi

Nata nel 1989 sotto il segno del Sagittario, Taylor Swift è una bambina timida che cresce tra il profumo del vivaio di alberi di Natale della famiglia in Pennsylvania. La nonna materna, cantante d’opera, le trasmette la passione per la musica. Il bisnonno paterno invece era italiano, originario di Castelnuovo Cilento (SA). Taylor frequenta scuole montessoriane: i giochi di legno sono i suoi compagni di infanzia prima della chitarra, che imparerà a suonare prendendo lezioni da un tecnico dei computer. Quando lei compie 14 anni i genitori si trasferiscono in Tennessee, per facilitarle la carriera, dopo i primi “no” ricevuti dall’industria della musica country.

Decisivo è l’incontro con Scott Borchetta, discografico che blinda subito Taylor nella sua scuderia. Sono i tempi dei primi album: il debutto omonimo “Taylor Swift” (2006) e “Fearless”(2008). E del famoso incidente in cui Kanye West interruppe il discorso di ringraziamento di Taylor, premiata per il miglior video agli Mtv Video Music Awards del 2009 (il rapper le preferiva Beyoncé e glielo disse chiaro e tondo sul palco). Con i dischi successivi, “Speak now” (2010) e “Red” (2012), il seguito di Taylor cresce insieme ai premi: si stima che nel mondo ci siano 100 milioni di “swifties”, cioè fan pronti a sostenere la loro beniamina, che ha ricevuto a oggi ben 14 Grammy.

Gossip, successi...

Dopo “1989”, album del 2014, Taylor Swift vive una fase difficile dovuta ai gossip sui suoi ex fidanzati famosi (dall’attore Jake Gyllenhaal al cantautore John Mayer) e alle liti con la influencer Kim Kardashian e con la collega Katy Perry. Ma anziché crollare, lei rinasce grazie a “Reputation”, disco del 2017 con cui riscrive la propria storia. Nel 2018, Taylor Swift firma con la casa discografica Universal e arriva “Lover”, il primo album di un nuovo capitolo della sua carriera che prosegue con “Folklore” ed “Evermore”, usciti a pochi mesi di distanza nel 2020, in cui si dedica alla registrazione dei suoi dischi precedenti. Nascono così le cosiddette “Taylor’s versions”: le nuove edizioni dei suoi primi sei album. L’operazione le consente di riprendersi i diritti dopo che il manager Scooter Braun aveva acquisito la sua ex etichetta. I fan la appoggiano e preferiscono queste nuove versioni alle originali.

...e grandi amori

Gli album “Midnights” del 2022 e “The tortured poets department”, uscito pochi mesi fa, cementificano la sua posizione come cantautrice celebrata da leggende della musica quali Billy Joel, Paul McCartney e Carole King. Anche la vita sentimentale va a gonfie vele. La sua storia d’amore con Travis Kelce, giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs, è diventata una delle più amate sui social. Nulla, insomma, sembra scalfire Taylor Swift tranne la sua più grande paura: quella per i ricci di mare!

Il tour dei record

E arriviamo all’ennesimo giro di boa. Iniziato a marzo dello scorso anno e destinato a concludersi questo dicembre, l’“Eras Tour” prevede 152 date in 20 Paesi. Si stima che i concerti supereranno il traguardo dei 2 miliardi di dollari di incassi. Ma i guadagni di Taylor sono grandi quanto il suo cuore: durante la recente tappa a Liverpool, infatti, l’artista ha donato l’equivalente di un anno di pasti a un banco alimentare della zona. Oltre a essere diventato un film, “The Eras Tour” è materia di studio per gli economisti americani. Coi suoi concerti, Taylor Swift ha contribuito ad alzare il Pil (prodotto interno lordo). Non a caso si parla di “Swiftonomics” (la sua potente influenza economica) e di “Swift inflation effect”, l’inflazione dovuta agli effetti del suo passaggio: dove arriva Taylor, i prezzi di hotel e servizi lievitano. Anche l’Italia è travolta dal “tornado Swift”: sui treni verso Milano da Napoli e Roma si sta riscontrando un aumento dei passeggeri rispettivamente del 117% e del 92% (fonte: Trainline). E già da settimane i fan si stanno organizzando per la coda fuori San Siro con l’obiettivo di accaparrarsi i posti migliori. Il segreto di un tale boom? Taylor Swift ormai gioca in un campionato a sé stante e ha saputo creare il proprio “universo narrativo” al pari dei mondi dei supereroi “Marvel” o della saga di “Star Wars”: teorizzare sui significati nascosti che si trovano all’interno delle sue canzoni è un vero spasso. Tante donne di ogni età si riconoscono nei suoi messaggi perché è riuscita a rendere il femminismo, sempre presente nei suoi testi, un tema di tendenza. Gannett, la più grande catena di giornali negli Stati Uniti, ha un giornalista dedicato esclusivamente al “fenomeno Taylor Swift”. Che da noi meriterebbe una “maratona Mentana”, anche perché, secondo gli analisti politici, una dichiarazione di Taylor Swift può influenzare le prossime elezioni presidenziali americane...