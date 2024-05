Proteste, squalifiche, fischi: è stato un insolito Eurovision

L'evento ha avuto grande successo in tv, ma a Malmö la tensione è stata alta. Noi c’eravamo e vi spieghiamo perché Francesco Chignola







Non è stato un Eurovision come tutti gli altri. Ve ne sarete accorti guardandolo in tv, sentendo il clamore dei fischi arrivare dal pubblico, accorgendovi che un Paese era sparito dalla gara. Noi siamo stati in Svezia per raccontarvi l’evento sui social, ma non potevamo certo aspettarci quello che abbiamo trovato.

«Aiuto, ho rotto il trofeo!»

Partiamo, però, dalla fine: è stato un successo. In Italia ha ottenuto ascolti record, con 5,3 milioni di spettatori medi e il 36% di share. E il trofeo l’ha sollevato Nemo, artista della Svizzera (tra i favoriti della vigilia) che ha portato sul palco un messaggio di inclusione e positività. «Questa vittoria mi riempie di orgoglio perché dà voce a una comunità che va ascoltata» ha dichiarato, riferendosi alle persone “non binarie”, cioè quelle che non si riconoscono in un genere specifico (maschile o femminile).

Nemo, un po’ pasticcione, ha avuto un piccolo incidente pochi minuti dopo la vittoria, rompendo per errore il trofeo («Me ne hanno dato subito un altro, ora ne ho due!») e ferendosi a un pollice, ma ciò non ha scalfito la sua gioia.

In piazza contro Israele

La vittoria serena di Nemo, causata soprattutto dalle giurie (al televoto ha primeggiato il croato Baby Lasagna, mentre per il pubblico da casa lo svizzero era quinto), è arrivata alla fine di una settimana di tensioni, prima di tutto per la presenza in gara di Israele. A Malmö, dove il 20% della popolazione è musulmana (tra cui una forte comunità palestinese), le proteste non si sono fatte attendere: il 9 maggio nella piazza principale, Stortorget, si sono ritrovate centinaia di persone, inclusa l’attivista Greta Thunberg. Una manifestazione pacifica, seppur con slogan accesi nei confronti dell’Eurovision. Alcuni artisti in gara (come l’irlandese Bambie Thug) non hanno nascosto la loro insofferenza in conferenza stampa e il pubblico della Malmö Arena ha fischiato la cantante di Israele, Eden Golan, e il supervisore esecutivo dell’evento, Martin Österdahl.

La placida cittadina si è ritrovata in assetto di guerra, con poliziotti a ogni incrocio (soprattutto nella zona decentrata della Malmö Arena), camionette, sirene, controlli. Il nostro team è stato coinvolto anche nell’evacuazione di un centro commerciale dopo un “allarme bomba” rivelatosi poi infondato.

La festa è in Sala stampa

Tutt’altro clima si viveva nella Sala stampa, ospitata in un edificio vicino all’Arena. I controlli con il metal detector all’ingresso hanno reso questo luogo sicuro per più di mille accreditati. «L’Eurovision è un momento di aggregazione, non di divisione, quest’anno è il mondo a essere diviso» ci ha detto Dante Fabiani, capo ufficio stampa Rai, referente per gli italiani in Svezia. Qui l’aria di festa si fa sentire soprattutto quando giornalisti e fan mostrano il supporto per i loro Paesi ballando e cantando durante le esibizioni.

Quell’errore con il televoto

Nonostante la tensione politica, tutto fila liscio fino alla seconda semifinale, quando su Rai2 passano sullo schermo i risultati del televoto, mostrando un grande vantaggio per Israele. Peccato che questi dati sarebbero dovuti rimanere segreti fino a sabato. «È un errore tecnico, erano numeri parziali» dichiarerà poi la Rai il giorno dopo. Ma la frittata è fatta, la notizia ha fatto il giro del mondo, schizzano le quotazioni di Israele e l’Italia per qualche ora si ritrova al centro di un tornado, accusata di aver influenzato l’esito finale.

Il caso dell’olandese scomparso

Il caso del televoto si smorza però entro poche ore, venerdì, quando durante le prove per la finale il cantante dei Paesi Bassi, Joost Klein, non si presenta sul palco per cantare la sua “Europapa”. Per ore tra i giornalisti girano diverse versioni, fantasiose e anche violente, molte che coinvolgono la delegazione di Israele (con cui l’artista era stato pubblicamente provocatorio). La risposta ufficiale dell’Ebu, che organizza l’evento, arriva solo sabato pomeriggio: Klein ha aggredito (non è chiaro se solo verbalmente) un’operatrice video, che l’ha denunciato. Essendo in corso un’indagine di polizia nei suoi confronti, è stato squalificato dalla gara.

E la nostra Angelina?

Non possiamo non parlare di Angelina Mango, che torna in Italia a testa alta dopo aver stregato il mondo con una strepitosa performance di “La noia”, a cui si aggiunge la versione acustica di “Imagine” di John Lennon eseguita a sorpresa in Sala stampa (la trovate sul nostro Instagram: ha fatto commuovere diversi giornalisti...). Non abbiamo mai ricevuto gli ambìti “12 punti”, è vero, ma per le giurie siamo arrivati quarti (dopo Svizzera, Croazia e Francia), e con il televoto Angelina si è piazzata settima. Proprio come Marco Mengoni nel 2013, sempre a Malmö: chissà che non le porti fortuna...