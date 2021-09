Tino Piontek è il dj del momento: ha prodotto anche “Ma stasera” Marco Mengoni e Purple Disco Machine Stefano Gradi







Tino Piontek è un dj tedesco di Dresda, ma tutti lo conoscono come Purple Disco Machine. Dopo pezzi da club come “Body funk”, è arrivato nelle radio italiane nel 2017 con “Devil in me” ma il successo lo ha raggiunto solo con “Hypnotized” che tutti abbiamo ballato durante la primavera e l’estate dell’anno scorso.

A inizio 2021 è tornato con “Fireworks”, brano che ci ha portato fino all’estate, quando, in veste di produttore, ha collaborato con Marco Mengoni firmando la hit “Ma stasera” con il suo inconfondibile tocco. Da poco è uscito il nuovo singolo “Dopamine”, in attesa del suo secondo album “Exotica” che uscirà il 15 ottobre.

Purple Disco Machine ha il merito di aver riportato in auge le sonorità disco-funk tipiche della house di fine Anni 90: «Tutto è iniziato nel 1997 con “Homework” dei Daft Punk: lì ho capito subito che tipo di musica avrei voluto suonare e produrre» ci ha raccontato Tino a Verona, dove l’abbiamo incontrato.

Già al primo ascolto, ormai possiamo individuare il suo stile in ogni brano: «Ogni produzione è mia dall’inizio alla fine, e anche quando collaboro con altri artisti cerco sempre di mantenere lo stile che amo» dice. «Le sonorità delle mie canzoni rendono la gente felice e fanno venire voglia di ballare, quindi sono davvero orgoglioso di aver riportato questo tipo di musica in radio e al grande pubblico».