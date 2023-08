“Quel gran genio”, a Milano tre giorni per celebrare Lucio Battisti

Dal 29 settembre al 1° ottobre, 12 eventi (quasi tutti gratis) per portare la musica di Battisti in città Lucio Battisti Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Nasce a Milano una manifestazione per ricordare Lucio Battisti, a 25 anni dalla sua scomparsa (e ottanta dalla nascita). Dal 29 settembre al 1° ottobre si svolgerà “Quel gran genio”: una serie di eventi che ripercorrono tutta la discografia dell’artista. A partire dagli Anni 60, coi 45 giri che sono diventati grandi successi di pubblico, fino alla svolta elettronica dei dischi con Pasquale Panella.

Il capoluogo lombardo è stato da sempre centrale per il percorso di Battisti, gli ha permesso di conoscere Mogol e iniziare la collaborazione chiave della sua vita. Qui i luoghi simbolo del fermento creativo, come la Galleria del Corso e Casa Ricordi, il punto di partenza della sua carriera.

Dodici eventi a Milano (per la maggior parte gratuiti) per portare la musica di Battisti in città, anche in periferia, per venire incontro a varie tipologie di pubblico: in teatri e librerie, cinema, metropolitane e piazze. Si parte dalla Stazione di Cadorna, ovviamente alle 7.40 del 29 settembre. Dopo il treno, l’aereo delle 8.50, a Linate un flash mobile darà il via ufficialmente a questa prima edizione. Ci sarà anche l’ascolto condiviso dell’intero “Anima latina” nella Sala Cinema Astra del Cinema Anteo, l’incontro “Battisti in classica” a CityLife, un giro turistico con Tram ATMosfera con live acustico a bordo e un convoglio al CPM per ricordare la sua capacità innovativa. A chiudere la manifestazione uno spettacolo speciale al Teatro Franco parenti il 1° ottobre: un concerto cronologico che abbraccerà tutta la sua produzione, da “Per una lira” a “Hegel”.