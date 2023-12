Radio Zeta Future Hits Live torna a Roma il 31 maggio 2024

L'evento si terrà al Centrale del Foro Italico, biglietti disponibili dal 17 dicembre Redazione Sorrisi







Il Radio Zeta Future Hits Live è pronto a riaccendersi e a fare il suo ritorno a Roma: l'appuntamento è per venerdì 31 maggio 2024 al Centrale del Foro Italico di Roma per il Festival della Generazione Zeta. Fra le novità di questa terza edizione, il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 8 di domenica 17 dicembre, su Ticketone. L'evento sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta.