Red Canzian: «In “Centoparole” racconto la mia vita straordinaria»

Antonella Silvestri







Si intitola “Centoparole per raccontare una vita” ed è un’autobiografia diversa dal solito. Red Canzian ci offre uno spaccato della sua storia vista da una lente inedita, quella delle parole che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Oltre ai successi ottenuti con i Pooh, c’è un artista più intimo e profondo.

Red, sono poche o tante cento parole per descrivere una vita come la sua?

«La vita è talmente piena di sfaccettature che non si finisce mai di trovare l’ultima parola da raccontare. Ma al tempo stesso penso anche che in dieci parole si possa racchiudere il senso di una esistenza».

Scrivere un libro è un po’ come comporre una canzone. Ha seguito un metodo preciso o ha lasciato che le parole fluissero da sole?

«Anche se ho sistemato tutto in ordine alfabetico dopo avere selezionato più di 200 espressioni, ho scelto quelle parole che assomigliavano a quel giorno o a quel momento in cui scrivevo. Ho cercato di mettere in pratica quello che la musica mi ha insegnato: ascoltare e ascoltarsi, godendo delle pause e di quei silenzi che creano il vero valore melodico della nostra esistenza. In questo modo le mie cento parole hanno trovato un significato profondo».

Quindi la sequenza non è cronologica, ma emotiva.

«Volevo che i capitoli delle cento parole riflettessero i miei stati d’animo».

La prima parola è “abbraccio” e l’ultima è “Zante”. Cosa le unisce?

«Parto dall’ultima, che è il nome del nostro cane cresciuto come un figlio. Ha una storia particolare: a sei mesi, per andare incontro a mia moglie che stava parcheggiando, si è buttato sotto le ruote della sua macchina. Dopo avere subito 12 operazioni, è tornato in salute ed è diventato un cane bellissimo, allegro. Quindi Zante è diventato il simbolo dell’amore incondizionato, della dedizione, dell’abbraccio costante».

Quali sono le parole che hanno cambiato significato nel corso della sua vita?

«Sono tante. Partiamo da “famiglia”, che ha avuto un’evoluzione: dopo quella con i miei genitori e il primo matrimonio, c’è stata poi l’unione con mia moglie Bea (Beatrice Niederwieser, ndr). Poi ci sono espressioni che ritornano. Un tema ricorrente in diversi capitoli è l’acqua, la sorgente. Io sono nato con i piedi nell’acqua (ride) perché la casa dei miei sorgeva lungo un fiume. Vivevo vicino a Venezia, città lagunare. E anche quando dipingo, nei miei quadri l’acqua è un elemento costante. L’altra parola è “cuore” che, in passato, mi ha fatto anche degli scherzi… (il riferimento è al 2022 quando venne operato per un’infezione al cuore, ndr)».

C’è qualche termine che l’ha fatta riflettere più a lungo di altri?

«“Gratitudine”. A 18 anni, quando pensi di essere il padrone del mondo, non dai importanza a chi ti ha teso una mano. Poi, crescendo, si comprendono meglio certe dinamiche e impari a dire grazie a chi ti aiuta».

Le parole che invece ha voluto evitare perché troppo dolorose o difficili da trattare?

«Una su tutte: “vincere”. Nella vita non mi sono mai seduto sugli allori. Ogni volta che raggiungo un traguardo, già sono pronto a pensarne un altro. Per questo motivo non faccio mai bilanci della mia vita. Solo aggiornamenti…».

A chi ha fatto leggere per primo questo libro?

«Alla mia Bea. Lei non fa un complimento se non lo sente davvero. Ha avuto da dire solo su “cancellare”, nel capitolo relativo agli errori. Cosa dire? Gli sbagli non vanno cancellati perché sono i mattoni su cui costruiamo la nostra storia. In una breve aggiunta ho scritto che tutto è servito a farmi conoscere meglio, a rendermi conto dei miei limiti, a smorzare l’orgoglio, a imparare».

I testi delle canzoni dei Pooh sono sempre stati molto importanti. C’è qualche canzone in particolare che è legata a una delle cento parole che ha scelto per il libro?

«I Pooh rappresentano la fetta più importante del mio percorso artistico e anche personale. Abbiamo avuto due grandi parolieri come Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. Loro due hanno fatto scuola. Ma io non ho scritto questo libro per parlare di musica. Non è un’autocelebrazione, ma un mezzo di trasporto per veicolare altri pensieri, per arrivare al cuore del lettore, per coinvolgerlo in riflessioni magari più profonde, attraverso suggestioni che lo inducano a sognare, a credere e a osare».

Dopo tanta musica, la scrittura di libri e un musical su Casanova, ora le manca solo un film. Ci sta pensando?

«Mi piacerebbe un docufilm sulla mia vita, ma voglio realizzarlo più in là. Intanto il 14 dicembre partiremo per Shanghai, in Cina, dove porteremo in tour il musical “Casanova”. Sono elettrizzato».