Renga e Nek: «Noi due sul palco siamo una cosa sola»

I due cantautori ci parlano del loro primo album (e tour) insieme Giulia Ciavarelli







«È un momento di grande libertà per noi, vogliamo divertirci e rimetterci in gioco»: dopo la ripresa del tour dall’Arena di Verona, Francesco Renga e Nek sono pieni di entusiasmo per “RengaNek”, il loro primo album insieme, appena uscito e composto da 11 inediti: «Rappresenta quello che siamo adesso».

Qual è stata la scintilla che ha dato vita al disco?

Renga: «Nasce in modo naturale, è il frutto della nostra vera amicizia. Volevamo tornare a fare quello che ci piace».

Nek: «Ed essere noi stessi senza snaturarci e rispettandoci».

Vi siete divisi i compiti?

Renga: «Io ero più concentrato sui testi, Filippo (Neviani, è il nome di Nek, ndr) sulle musiche».

Nek: «Lo abbiamo fatto per avere più libertà creativa. Ma sul palco diventiamo una cosa sola».

A proposito, com’è andata all’Arena?

Renga: «È stato bellissimo, le nostre hit hanno governato la scaletta, cantiamo uno i brani dell’altro. E abbiamo presentato anche il nuovo singolo “Inspiegabile”».

Tornando al disco, la paternità è un argomento molto presente.

Renga: «L’amore per la famiglia e i figli ci accomuna, ne parliamo spesso».

Nek: «Ci scambiamo anche consigli, ci confidiamo come abbiamo vissuto determinati momenti. È stimolante e incoraggiante».

Cosa vi aspetta nel futuro?

Nek: «Navighiamo a vista. Di certo c’è la seconda data speciale, il del 7 ottobre al Forum di Assago (MI), e un tour teatrale in tutta Italia».

Sanremo rientra nei vostri piani?

Renga: «Se dovessimo avere una canzone che merita quel palco, sì, la presenteremo».