Rkomi e Irama, la parola d’ordine per l’estate è “No stress”

È appena uscito l’album dei due cantanti, che cementa la loro amicizia Alessandro Alicandri







Nel bel mezzo dell’estate, Rkomi e Irama hanno deciso di pubblicare un album insieme. “No stress”, questo il suo titolo, è figlio del successo di due brani già realizzati in coppia che hanno avuto un riscontro sorprendente: “Luna piena” e “5 gocce”. Dopo il successo del nuovo singolo “Hollywood”, che già impazza in radio e in streaming, è tempo di conoscere i segreti del disco, uscito il 7 luglio.

Ragazzi, come suona bene!

Rkomi: «Dobbiamo dire grazie al nostro “architetto” Shablo che ha curato la direzione musicale, che unisce i nostri mondi creando qualcosa di nuovo. Difficile è stato mettere il punto sul doppio delle idee».

Il singolo “Hollywood” si può definire il brano-manifesto di tutto l’album?

Irama: «Sì e no. Lo è perché ci sono le sonorità californiane del nostro viaggio a Los Angeles durato quasi un mese. Ma ci sono anche momenti molto diversi da questo. Di sicuro mostra bene la modalità con cui ci siamo approcciati al lavoro. Senza stress».

Durante il grande concerto “Italia loves Romagna” i vostri brani erano tra i più cantati. È un buon segno per i prossimi concerti nei palazzetti...

Rkomi: «Amo confrontarmi con vari tipi di pubblico, lo trovo stimolante e sì, quell’occasione ci ha colpiti molto».

Irama: «Alla fine è bello coinvolgere tutti, non solo i fan stretti, no? E sapere che, in modo più o meno affezionato, in così tanti conoscono la tua musica».

Che cosa piace di voi, a vostro parere?

Rkomi: «Credo il fatto che siamo molto complici e non per modo di dire. C’è una facilità nel creare musica insieme che è reale e si sente».

È filato sempre tutto liscio?

Irama: «Quando si è amici è facile anche affrontare gli ostacoli. Nei rapporti autentici, le difficoltà sono sempre molto meno faticose».

Potete dire di conoscervi meglio ora?

Rkomi: «Sì, e lo dimostra il fatto che abbiamo collezionato un sacco di aneddoti... che non si possono proprio raccontare (ride)».