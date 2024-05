“Road to Battiti” a Galatina con Angelina

Sorrisi è media partner della kermesse, che vedremo a luglio su Canale 5 Monica Agostini







Nella serata di domenica 19 maggio a esibirsi sul palco di “Road to Battiti” a Galatina c’è Angelina Mango, reduce dall’esperienza dell’Eurovision Song Contest di Malmö. Prima parla dal truck di Radio Norba in Piazza Pellicciari: «La cosa più bella del mio successo siete voi, il pubblico. Cerco amore nella vita e non vedo l’ora di iniziare il tour per guardare negli occhi le persone». Angelina si riferisce al tour che parte il 31 maggio da Roma e si chiude il 15 giugno a Venezia. E proprio il 31 maggio esce il suo album “Poké melodrama”: «Per me è come un diario segreto» continua. Poi si sposta sul palco di Piazza San Pietro e canta la sua allegria davanti a un pubblico in festa.

Questa è stata la quinta tappa di avvicinamento a “Battiti Live” che a luglio andrà in onda su Canale 5, con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione. Sorrisi infatti quest’anno si conferma media partner di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi. Alla prossima settimana!