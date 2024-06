“Road to Battiti” con Annalisa e Tananai a Giovinazzo

Una folla si è riversata nel porto di Giovinazzo (BA) domenica 2 giugno per la serata conclusiva di questa edizione di "Road to Battiti". Protagonisti della serata sono stati Annalisa e Tananai. Che non hanno solo interpretato i loro ultimi successi ("Sinceramente" lei, "Veleno" lui) ma hanno regalato al pubblico della splendida cittadina di mare la primissima performance del loro primo singolo insieme, "Storie brevi", in uscita il 5 giugno.

Prima di salire sul palco, i due artisti hanno chiacchierato sul truck di Radio Norba, dove li abbiamo attesi anche noi di Sorrisi. «Le altre storie sono brevi, la nostra è infinita!» ha detto Annalisa, sottolineando l'amicizia che la lega a Tananai. E i due hanno spiegato il perché delle immagini di gatti che stanno facendo circolare sui social: «Sono un riferimento a una parte del testo molto significativa» ha detto lei, e lui ha aggiunto: «È un’immagine che ricorre e ci sentiamo un po’ così». Sul truck Annalisa ha spiegato l'origine della canzone: «Sono stata io a chiamarlo, avevo veramente voglia di fare quella canzone insieme a lui da tanto tempo e finalmente è successo». Grandi applausi da Giovinazzo per Tananai quando ha sottolineato le sue origini pugliesi e il suo amore per le orecchiette.

Con questa tappa si è concluso l'evento itinerante di avvicinamento a “Battiti Live” che a luglio andrà in onda su Canale 5, con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione. Sorrisi quest’anno si conferma media partner di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi. Ci si vede a luglio, sempre in Puglia!