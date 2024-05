“Road to Battiti” continua a Gravina di Puglia coi The Kolors

Sorrisi è media partner della kermesse, che vedremo a luglio su Canale 5 Monica Agostini







Siamo al terzo weekend di “Road to Battiti”, tappa di avvicinamento a “Battiti Live” che a luglio andrà in onda su Canale 5, con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione.

Sabato 18 maggio siamo stati a Gravina in Puglia, e a scaldare la folla ci sono stati i The Kolors. Che nell’intervista al track di Radio Norba collocato in Piazza Pellicciari hanno raccontato: «Abbiamo fatto un concerto qui due anni fa, quindi qui sta una parte del cuore. E poi Dario Iaculli, il bassista, è originario proprio di Gravina» confessa il cantante Stash. Per poi continuare: «Non ci fermiamo qui. Sta per iniziare il nostro primo tour europeo (in partenza il 28 maggio a Tbilisi, in Georgia) che abbiamo sempre sognato dalla prima volta che ci siamo messi in studio. E poi ci chiuderemo in studio per finalizzare l’album». Il pubblico si è poi spostato in piazza Benedetto XIII per assistente all’esibizione dei propri idoli.

Sorrisi è media partner di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi.