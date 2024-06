“Road to Battiti”, Irama fa emozionare San Ferdinando di Puglia

L'artista ha presentato il suo nuovo singolo e ha dichiarato: «Qui in Puglia ho scritto la maggior parte delle canzoni più importanti della mia vita» Francesco Chignola







Una serata davvero speciale quella che ha vissuto sabato 1 giugno la piazza di San Ferdinando di Puglia (BAT) con la nuova tappa di "Road to Battiti". Nella cittadina pugliese è infatti arrivato Irama che, accolto da una folla festante che lo aspettava già dal pomeriggio, ha interpretato il successo sanremese "Tu no" e il nuovo singolo uscito da poche settimane, "Galassie". Prima di salire sul palco, l'artista si è fermato a chiacchierare sul truck di Radio Norba dove ha raccontato del suo rapporto speciale con questa regione: «La maggior parte delle canzoni più importanti della mia vita le ho scritte in Puglia, credo molto nell'energia, siamo abituati a vivere in una società artefatta, quando vengo qui cerco dei luoghi più legati alla natura».

Irama ha anche raccontato del suo recente concerto all'Arena di Verona, dove ha portato come ospite Riccardo Cocciante: «È una leggenda vivente, ed è una persona umana e sensibile, un maestro, ho tanto da imparare da lui. Fare "Ovunque sarai" con lui è stato un connubio bellissimo». E sul nuovo singolo ha detto: «"Galassie" ha un fil rouge malinconico che poi si sprigiona in energia positiva». Irama sarà impegnato in un tour estivo e poi porterà la sua musica nei palazzetti in autunno.

Questa serata era la prima metà dell'ultimo weekend era la penultima tappa di avvicinamento a “Battiti Live” che a luglio andrà in onda su Canale 5, con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione. Sorrisi infatti quest’anno si conferma media partner di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi. Appuntamento finale di "Road to Battiti" il 2 giugno a Giovinazzo (BA) con Annalisa e Tananai.