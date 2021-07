Rocco Hunt e Ana Mena: «Il segreto? Semplicità, energia e…amicizia!»

Dopo il successo di "A un passo dalla luna", abbiamo incontrato la coppia dell’estate per parlare della nuova hit "Un bacio all'improvviso" Giulia Ciavarelli







«Ana va a dormire e il giorno dopo si ritrova con un disco di platino in più!» scherza Rocco Hunt quando non riusciamo più a tenere il conto esatto dei successi collezionati nel tempo. «Sono cinque in Italia e cinque in Spagna» ci tiene a precisare la coppia dell’estate, che incontriamo nella loro etichetta discografica per saperne di più sulla hit estiva “Un bacio all’improvviso”.

È proprio durante le ultime estati che abbiamo imparato a conoscere il talento di Ana Mena: classe 1997, nella carriera della nuova stella del pop latino c’è tanta musica sin da quando era bambina, esperienze televisive e anche la partecipazione a un film diretto da Pedro Almodóvar nel 2011. «Ringrazio il calore e l’amore che mi dà l’Italia, mi sento come se fossi a casa mia. Infatti, a ottobre verrò a vivere a Milano!» confessa la giovane artista che ormai parla perfettamente la nostra lingua.

Dopo essersi stata al fianco di Fred De Palma, dallo scorso anno Ana fa coppia con il nostro hitmaker campano: «Io e Rocco ci siamo conosciuti due anni fa a una festa di Natale. Conoscevo già la sua musica, ci hanno presentato perché volevo fare da tanto tempo qualcosa con lui».

Prima con “A un passo dalla luna”, ora con “Un bacio all’improvviso”, Ana e Rocco si confermano tra i protagonisti dell’estate: «È innegabile che i ritmi latini e il reggaeton, che stanno avendo un successo globale, ci hanno aiutato tanto a trovare la chiave per arrivare a più persone» ci dice Rocco «Il segreto? Energia, semplicità e amicizia!» aggiunge Ana.

I due artisti non hanno trovato fortuna solamente in Italia e Spagna, dove si sono recentemente esibiti in alcuni festival musicali («La situazione è più tranquilla e ci stiamo godendo l’opportunità di tornare sul palco, è il nostro “territorio”») ma “Un bacio all’improvviso” sta conquistando anche altri Paesi europei: «Siamo in classifica in Francia, Belgio e ci hanno contattato dalla Germania» aggiunge Rocco.

Non c’è due senza tre? Ancora è presto per parlarne, ma entrambi stanno lavorando in studio per sviluppare singolarmente dei progetti musicali. Se Ana accenna al suo prossimo lavoro discografico in italiano e in spagnolo, anche Rocco ci dice che «un buon 65% dell’album è pronto, entro la fine dell’anno qualcosa uscirà».