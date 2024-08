Rocco Hunt: «La mia estate tra Peyote e Musica italiana»

Sono numerosi i successi, dal brano con gli Articolo 31 in poi Alessandro Alicandri







Questo è un ottimo momento per Rocco Hunt. Mentre spopola in radio il brano degli Articolo 31 “Peyote” con la sua voce inconfondibile e le rime di Fabri Fibra, prende piede in streaming il suo singolo “Musica italiana”.

Rocco, come sta?

«Molto bene, è un’estate che sembrava partita un po’ a rilento e che oggi sta carburando in modo inaspettato».

Nelle ultime settimane la sua “Musica italiana” arriva alle orecchie di tutti.

«C’è voluto tempo forse perché l’estate è “scoppiata” un po’ in ritardo e questo brano non suona come i miei precedenti».

Può spiegarci meglio?

«Ho accantonato le sonorità reggaeton delle scorse estati tornando a fare un pop più elegante, in linea con il successo di “Non litighiamo più” del 2023».

A questo si è aggiunto “Peyote”.

«Sì, è un brano nato a settembre scorso quando gli Articolo 31 mi hanno chiamato con l’idea di scrivere qualcosa insieme. Con Fabri Fibra il brano ha preso la sua forma finale. Per me è stato lavorare con idoli assoluti».

Nel frattempo su TikTok...

«Ha visto? Sta girando un mio nuovo brano, “Push”. È in dialetto campano, molto leggero, parla (anche) della mia nuova passione per l’allenamento».

In effetti spesso condivide sui social foto in cui è molto in forma.

«Ho iniziato a allenarmi tanto perché non mi sentivo più a mio agio con il mio corpo. Ho perso 25 chili in due anni. Oggi mi sento più sicuro, anche sul palco».

Ha parlato anche del crollo del ballatoio delle Vele di Scampia, a Napoli.

«Ho avuto una riunione con l’amico cantautore Franco Ricciardi: abbiamo organizzato con altri artisti l’invio di beni di prima necessità per gli sfollati. Bisogna intervenire su più fronti: non esistono cittadini di Serie B».