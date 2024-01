Róisín Murphy porta a Milano la sua travolgente “Hit parade”: l’intervista

L'artista irlandese ci racconta il suo ultimo album e il rapporto con l'Italia in vista del concerto all'Alcatraz del 19 marzo Róisín Murphy (foto Getty) Redazione Sorrisi







Nel 2004 Róisín Murphy con il suo gruppo Moloko cantava "Sing it back", inno al clubbing e a un mondo notturno che faceva della musica il suo rifugio arrivando a girare il mondo e suonare su palchi e festival dove non pensava sarebbe mai salita. Vent'anni dopo, con una carriera solista alle spalle di successo, sei album e diversi EP (tra cui uno di classici italiani reinterpretati intitolato "Mi senti?"), è ancora una delle artiste più attese e apprezzate per la sua musica, sempre diversa ed eclettica, per il suo stile camaleontico, ma soprattutto per i suoi concerti, considerati dei veri e propri show.

Dopo una data emozionante la scorsa estate al Castello Sforzesco, la cantante irlandese torna a Milano all'Alcatraz il 19 marzo e promette un live indimenticabile. «Quando un tour finisce ci prendiamo tutti del tempo e quando torniamo l'idea è di creare qualcosa di spettacolare» ci dice Róisín Murphy da Ibiza, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni prima di tornare a Londra e finalizzare il tour europeo. «Questa volta la band avrà molti più elementi rispetto agli show precedenti, suoneremo pezzi nuovi e il solo fatto di lavorare con persone nuove renderà tutto speciale e diverso. Per cui non potete mancare!».

Róisín Murphy è molto legata a Milano (suo marito è italiano), come ci confessa: «È una connessione che sento da sempre, ho avuto due fidanzati italiani e uno l'ho sposato! Amo il cibo, la cultura, la musica. Mina è ovviamente una delle mie artiste italiane preferite, ho visto un sacco di suoi video dal vivo e mi sono interessata tantissimo alla sua musica e a lei come artista. Ho visto il suo video della canzone "Non credere" per imparare a muovere le labbra come lei durante la preparazione dell'album di classici italiani. Mi piace molto anche Patty Pravo. Molte persone mi hanno detto, soprattutto quando avevo il caschetto nei Moloko, che ricordavo Raffaella Carrà, per il modo in cui ballava e si muoveva».

Quella di Milano sarà l'unica data italiana dove presenterà il nuovo lavoro, "Hit parade", creato in collaborazione con DJKoze. «Abbiamo iniziato a collaborare assieme perché mi ha chiesto di scrivere due canzoni per il suo album tre anni fa» spiega. «Ero l'ultima artista a contribuire, quindi nel momento in cui ho finito le mie canzoni anche l'album era terminato. Ma DJKoze si è trovato con un sacco di tracce in più che aveva e ha iniziato a passarmele. Per la maggior parte del tempo abbiamo lavorato da remoto, lui in Germania e io a Londra. Il 90% dell'album è stato creato così, lavorando sullo stesso software ma da posti diversi. Potremmo dire che la creazione è stata dunque molto moderna. Abbiamo iniziato questo processo un paio di anni prima del Covid, quindi una volta in lockdown per il nostro modo di lavorare non è cambiato nulla, eravamo già in quel mood».

Lavorare con DJKoze ha apportato al lavoro di Murphy delle sonorità tipiche di soul, r&b, e hip hop, mescolandoli e fondendoli con elementi disco e dance. «In un certo senso è più simile a un album dei Moloko rispetto a "Róisín Machine", perché c'è ancora più sperimentazione, anche con la voce. "Róisín Machine" è un lavoro molto legato a Sheffield, la città dove ho vissuto dai 19 ai 30 anni, e questa cosa è evidente, è un album fermo in un luogo e in un punto nel tempo. "Hit Parade" è un disco che abbraccia l'universo, un disco cosmico se volete. È davvero l'opposto. È bello fare cose diverse. Per me l'album è sempre "il" progetto, e tutto il resto viene dopo. Mi piace vivere un'avventura completamente nuova ogni volta».

E quali saranno le hit migliori da sentire live? «"CooCool" è perfetta da suonare live, perché ha dei suoni molto organici, "Can’t replicate" è bellissima ma per motivi opposti: è martellante ed entusiasmante. E anche "Fader" è ottima per lo show. Non vedo davvero l'ora di iniziare il tour, il punto finale e l'obiettivo è sempre quello: portare la nostra musica alla gente, comunicare, e sentire la connessione con loro». E anche noi non vediamo l’ora di poter ballare e cantare con Róisín.