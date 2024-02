Ron rende omaggio a Luigi Tenco con “Lontano lontano”

Il cantautore è in giro con il tour "Al centro esatto della musica" dal 27 febbraio Ron (foto di Stefanino Benni) Francesco Chignola







Ron omaggia Luigi Tenco. Da oggi 23 febbraio è disponibile in streaming e download il singolo "Lontano lontano", storico brano di Tenco che Ron aveva già interpretato in tv su Rai1 e che ha deciso di incidere dopo aver ricevuto il Premio alla carriera proprio al Premio Tenco.

Così Ron racconta il suo rapporto con questo brano: «Quando ascoltai per la prima volta "Lontano lontano" di Luigi Tenco ero solo un ragazzo che faceva i concorsi per voci nuove. Nonostante tutto rimasi senza fiato, capii che quella canzone era nata anche per me, mi assomigliava, la sua malinconia e la sua tenerezza arrivava da una persona speciale, senza tempo. Parlava di un amore ormai troppo lontano, e che il tempo mai avrebbe potuto cancellare. Sono orgoglioso di poterla inserire nel mio repertorio, perché questa canzone mi assomiglia tanto».

Ron dal 27 febbraio parte con il suo tour teatrale "Al centro esatto della musica" dove sarà affiancato, sul palco, da Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre) e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Le date del tour di Ron

27 febbraio, VERCELLI @Teatro Civico

28 febbraio, AOSTA @Teatro Splendor

1 marzo, CORTE FRANCA (BS) @Auditorium 1861 Unità d'Italia

3 marzo, ROMA @Palazzo dei Congressi EUR

8 marzo BARI @Teatro Forma

13 marzo, NAPOLI @Teatro Acacia

15 e 16 marzo , FOGGIA @Teatro del Fuoco

17 marzo, CAMPOBASSO @Teatro Savoia

5 aprile, LEGNANO (MI) @Teatro Citta di Legnano Talisio Tirinnanzi

6 aprile, CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) @Teatro del Popolo

7 aprile, CAMOGLI (GE) @Teatro Sociale

19 aprile, PONSACCO (PI) @Teatro Odeon

20 aprile, PESARO @Teatro Rossini

23 aprile MESSINA @Teatro Vittorio Emanuele

28 aprile MILANO @Blue Note