Rose Villain: «Vi racconto come è stato suonare con i Coldplay»

La cantante ha scritto per noi il suo diario nei giorni dei concerti a Roma in cui si è esibita prima della band di Chris Martin Rose Villain







Si sono appena concluse le quattro serate in cui ho avuto il piacere di aprire i Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma ed è stato pazzesco. Sono in tour con la mia super band in questi mesi e suonare in giro è la palestra migliore per ogni artista e musicista, per cui non mi ero preparata specificatamente per questa esperienza, ma aprire il live dei Coldplay ci ha emozionato davvero tantissimo.

La scelta delle canzoni...

Ogni palco, dal più piccolo al più grande, lo affrontiamo con la stessa passione, mettendo anima e cuore in ogni pezzo, però la maestosità di uno stadio come quello di Roma ti dà certamente un’elettricità particolare e ti viene voglia di versare una lacrimuccia quando tutti insieme cantano le tue canzoni. Per l’occasione, consci della bellissima opportunità che avevamo, abbiamo selezionato i brani che più ci emozionava suonare dal vivo, quasi tutti dal disco nuovo (“Radio Sakura”, uscito lo scorso 8 marzo), non abbiamo voluto fare una scaletta solo di “hit”. Quando mi avvicino al momento di mettere giù una scaletta per i live, la mia priorità ultimamente è quella di godermi io il mio show in primis.

...e quella degli abiti

Scelte le canzoni, sono passata agli abiti di scena, erano occasioni importanti e volevo qualcosa che fosse speciale ma comunque abbastanza comodo, volevo sentirmi da stadio ma allo stesso tempo non troppo da sera visto che c’era ancora luce durante la mia performance. A me piace mixare un po’ gli stili, un po’ ragazza di scuola, un po’ chic, un po’ street, un po’ punk. Con la mia stylist Celia Arias abbiamo optato per quattro look che fossero complementari e allo stesso tempo anche un po’ divertenti.

Le serate più emozionanti

Se penso alle quattro serate in cui abbiamo suonato, in particolare ho amato tantissimo la seconda, quella in cui ero vestita di nero. Infatti sotto al palco dell’Olimpico c’erano i miei cari cugini e io mi sono divertita tantissimo. Ma anche la terza serata è stata super: non so come mai, ma io e i ragazzi del gruppo eravamo veramente legati, gasati e il pubblico era elettrico quel giorno. Siamo scesi dal palco, abbiamo gridato e ci siamo abbracciati!

Dell’ultima sera, invece, il momento che porto nel cuore è quando ho finalmente incontrato i Coldplay, prima del loro show. Sono stati di una gentilezza estrema e mi sono sembrate persone davvero solari e sorridenti. Mi hanno ringraziato per averli supportati in tour e Chris Martin mi ha detto che la mia musica spacca. Assurdo. Invece poco prima è venuta Janelle Monáe (cantante americana, anche lei ha suonato a Roma prima dei Coldplay) a complimentarsi con me per lo show: detto da una regina assoluta come lei, è stato un regalo enorme.

I segreti della produzione

È stato proprio un onore, in generale, fare questa esperienza. Vedere da vicino una produzione di questo calibro con effetti speciali incredibili, ma allo stesso tempo cosi attenta alla sostenibilità. L’intera produzione è circa di 200 persone e molti di loro sono insieme da 20 anni, come una grande famiglia. In questi giorni emozionanti a Roma ho potuto davvero constatare la fortuna di avere anche io un team sempre più ampio e fatto di persone incredibili, che credono nel mio progetto e lo vivono con la stessa mia passione.

Il sogno per il futuro

Mi auguro presto anche io di poter fare uno show magico come il loro, girando il mondo con le persone a cui voglio bene e stando sempre attenti tutti insieme al pianeta. Sarebbe bello fare tour e festival sempre meno impattanti sull’ambiente, oggi c’è davvero un urgente e grandissimo bisogno di combattere per il bene della Terra.