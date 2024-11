Sal Da Vinci ci ha aperto le porte della sua casa a Napoli

Il cantante parla di questo momento d’oro e sogna il palco di Sanremo Giulia Ciavarelli







Non c’è il sole ma a Napoli sembra tornata l’estate. «Questa città è unica, le faccio fare un piccolo tour» mi dice il tassista mentre ci addentriamo tra le stradine del centro storico. Ci troviamo in una delle zone più belle e velocemente raggiungiamo la casa di Sal Da Vinci, il nuovo idolo della “Generazione Z” (i nati tra il 1997 e il 2010): quasi 50 anni tra tv, musica e teatro, ma è con la hit “Rossetto e caffè” che la sua carriera ha preso una svolta inaspettata. «Il videoclip del brano conta 39 milioni di visualizzazioni, è il più visto su YouTube. Ancora non ci credo!» esclama guardando il telefono. «E i numeri aumentano di giorno in giorno», un po’ come i suoi follower su TikTok e gli ascolti su Spotify, che a oggi superano i 22 milioni di streaming. «Fate come se foste a casa vostra» ripete sorridendo a me e al fotografo. E allora iniziamo a curiosare: ci sono grandi lampade trasparenti, cimeli di ogni genere, l’immancabile pianoforte e un terrazzo con vista mozzafiato su Capri e Posillipo. Sono le 4 di pomeriggio e si inizia a sentire il profumo del caffè.

Mi tolga una curiosità: quando vuole comprare un buon caffè dove va?

«Non ho un posto del cuore, qui è buono ovunque. A casa rigorosamente con la moka, però spesso lo bevo al bar. Mai senza dolce: i miei preferiti sono babà, sfogliatella o magari una bella fetta di pastiera».

Quando la fermano per strada, cosa le dicono?

«Io e mio figlio Francesco abitiamo vicini, ma quando devo andare da lui ci metto il doppio del tempo. Saluto tutti e faccio i selfie con i ragazzi, alcuni mi chiedono di cantare il ritornello di “Rossetto e caffè” per le nonne o le zie».

Questa canzone le ha cambiato la vita.

«Dica la verità, vuole sapere se guadagno di più (ride)? Sono felice quando mi riconoscono i giovani e il telefono squilla».

Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista molto in tv: da Mara Venier ha ricevuto il Disco di platino, a “Tú sí que vales” ha duettato con Sabrina Ferilli.

«Si, la tv mi sta accogliendo nuovamente. Da zia Mara è stato emozionante, con Sabrina ci siamo scambiati dei messaggi, mi aveva fatto i complimenti per la canzone. Ho sentito anche la cover realizzata da Nicolò nella scuola di “Amici”, è stato davvero bravo».

Se lo ricorda il momento in cui ha deciso di pubblicare “Rossetto e caffè”?

«Avevo deciso di svelare alcuni estratti dei miei brani su TikTok e questo era l’ultimo. Era pronto, ma mio figlio mi ha detto di inserire qualche frase in napoletano».

Ascolta sempre i suoi consigli?

«Francesco è talentuoso, preparato e sa quello che vuole. Siamo molto legati, ci sentiamo circa sette volte al giorno! Mi chiede sempre suggerimenti e ci scambiamo idee. Che poi io faccia sempre di testa mia è un altro conto (sorride)».

Quando si è accorto che il brano stava diventando virale sui social?

«I numeri continuavano ad aumentare e non ho capito più niente! Mi sono spaventato perché dopo pochi giorni c’erano già milioni di visualizzazioni. Sono felice perché molti giovani stanno scoprendo anche la mia discografia. Così è iniziata la mia nuova vita musicale».

Per lei è un periodo d’oro: qualcuno del suo passato si è fatto risentire?

«Le potrei fare una lunga lista! Parenti, amici e persone che non sentivamo da tantissimo tempo».

Lei è anche nonno: i suoi nipotini cantano la sua canzone?

«Sa che appena sentono il ritornello dal telefono smettono di piangere? Incredibile! Antonio, il bimbo di mia figlia Annachiara, ora che ha iniziato a gattonare non si ferma un attimo. Francesco, il mio primogenito, ha due gioielli: Nina, la più piccola, e Alessandro, che ormai ha 6 anni. Li ho portati anche con me sul palco».

Praticamente hanno la stessa età di quando lei ha cominciato a lavorare.

«Mi chiamavano lo “scugnizzo rubacuori”. Ho iniziato a lavorare quando avevo 7 anni, ho girato il mondo. La mattina andavo a scuola, mentre al pomeriggio recitavo in teatro».

Non le è mancato giocare con i suoi coetanei?

«A volte sì. Mi ricordo che un pomeriggio d’estate ero a registrare un progetto tv con mio padre (Mario, anche lui cantante e attore, ndr) e guardando i ragazzi che giocavano in spiaggia sono scoppiato a piangere perché volevo fare il bagno con loro. Ma mio padre sapeva sempre come calmarmi».

Quali valori ha ereditato da lui?

«L’altruismo e la dedizione al lavoro».

Lei è nato a New York: che cosa ci facevano i suoi genitori lì?

«Mio padre era in tour e mia madre l’ha seguito, è stata una casualità. Ci sono tornato spesso, perché lì ho ancora dei parenti».

Anche sua moglie Paola la segue in giro per il mondo?

«Certo, viene con me ai concerti da ben 40 anni! Non siamo perfetti, litighiamo come tutte le coppie, ma alla fine l’importante è rispettarsi, volersi bene. Per l’anniversario dei 25 anni, ci siamo risposati a Brooklyn (quartiere di New York, ndr)».

Come l’ha corteggiata, con la musica?

«In primis, ho conquistato i suoi genitori (ride). All’epoca, quando si baciava qualcuno si era già fidanzati ufficialmente. Così un pomeriggio, era il 4 luglio 1984, presi l’iniziativa e la baciai dietro a uno scoglio a Posillipo. Pochi anni dopo eravamo sposati».

Tra gli incontri fortunati c’è stato quello con Gigi D’Alessio.

«Ci conosciamo da tanti anni e con lui ho fatto la prima esibizione live di “Rossetto e caffè”. Abbiamo scritto anche un brano fortissimo, lo inserirò nel disco a cui sto lavorando. Ed è grazie a lui che ho conosciuto il mio mito, Pino Daniele».

Siamo curiosi...

«Eravamo a casa di Gigi, mi aveva invitato a una festa in maschera. Non sapevo che ci sarebbe stato anche Pino, si è seduto proprio accanto a me».

E lei come ha reagito?

«Ero emozionatissimo, gli raccontai della mia ammirazione per lui. Scoprii anche che sua mamma veniva a vedere le mie “sceneggiate” in teatro».

Nel 2009 ha partecipato a Sanremo con il brano “Non riesco a farti innamorare”. Le piacerebbe tornare su quel palco?

«Molto, è il mio sogno. Ho inviato la canzone, vediamo cosa accadrà. Per ora mi godo il mio festival, quello di “Rossetto e caffè” (ride)».

Mi sono dimenticata di dirle che il suo caffè era buonissimo.

«Faccia pure i complimenti a Paola, è lei la regina della cucina. A me non fa toccare proprio nulla!».