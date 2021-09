A Sanremo 2022 ci sarà anche Fiorello

Ospite di Bruno Vespa a "Porta a porta", Amadeus ha confermato che al Festival ci sarà ancora il suo grande amico Fiorello e Amadeus a Sanremo 2021 Redazione Sorrisi







Ospite di Bruno Vespa alla puntata di "Porta a porta" del 23 settembre, Amadeus ha confermato che al Festival di Sanremo 2022 ci sarà ancora Fiorello al suo fianco.

Rispondendo a una domanda del giornalista, Amadeus ha detto: «Tu sai che per me è come se fosse mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: "Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire". Non c'è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo».